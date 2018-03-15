Глава ФАС выступил за ускорение приватизации крупных российских госактивов

По его словам, существуют два подхода к приватизации — фискальный и структурный. «Фискальный подход — подождать улучшения конъюнктуры и, соответственно, продать подороже. Это интересы бюджета, — пояснил глава ФАС. — Сколько нужно ждать? Пять — десять лет? Понятное дело, что если в ближайшее время капитализация этих компаний и возможные доходы бюджета не увеличатся, то нужно думать, надо ли это делать вообще».

Артемьев подчеркнул, что является сторонником структурного подхода, и несмотря на текущие рыночные условия необходимо продолжать приватизировать крупные активы. «Приватизировать сейчас нужно точно. Да, будет дешевле, но риски в экономике увеличились, мы должны на это реагировать. Структуру нужно улучшать, потому что с государственными корпорациями мы идем по опыту 1960-х годов в Корее », — сказал он.

По словам Артемьева, доходы федерального бюджета зависят не столько от цены на акции, то есть сколько физически получает бюджет, сколько от структуры экономики. «Если бы мы приватизировали целый ряд объектов, которые сегодня управляются плохо самим государством, и отдали их в частные руки, то изменили бы соотношение частного и государственного капитала в целых отраслях, то тамо бы это дало бы значительно больше в бюджет», — считает он.