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России оставят «Путинку»
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России оставят «Путинку» 

Lenta.ru 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
Группа «Кристалл-Лефортово», владеющая брендом водки «Путинка», заявила, что продолжит выпуск этого крепкого алкогольного напитка. Также компания не намерена останавливать выпуск водок под брендами «Старая Москва» и «Столичная». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по маркетингу компании Аллу Постнову.
«Они [бренды "Путинка", "Старая Москва" и "Столичная"] будут дальше производиться и продаваться», — сообщила она.
Постнова добавила, что помимо этих брендов у компании есть еще около 20 торговых марок, за счет которых «Кристалл-Лефортово» намерена поддерживать объемы производства и продаж.
15 марта газета «Коммерсантъ» сообщила, что группа «Кристалл-Лефортово» прекращает выпуск алкоголя из-за сложного финансового положения на фоне банкротства дистрибуторской компании «Статус-групп», с которой год назад она объединила продажи. Издание сообщило, что одно из предприятий группы уже закрылось, а два других остановят работу в ближайшее время.
По словам Постновой, компания действительно останавливает работу на двух площадках. Однако она отметила, что группа продолжит работу на других своих объектах, а также на площадках, где имеет доли в производствах.
«Кристалл-Лефортово» существует с 1999 года. Водка «Путинка» производится с 2003-го. По итогам 2017 года, по данным участников рынка, группа была четвертым по величине производителем водки в России.
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