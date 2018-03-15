«Группа ЛСР» продала московский строительный бизнес ФСК «Лидер»

«Группа ЛСР» 15 марта подписала договор по продаже 100% своей доли в «ЛСР. Строительство–М» финансово-строительной корпорации «Лидер».

Как пояснили в компании, продажа завода в Москве — часть реализации стратегии «Группы ЛСР» по оптимизации портфеля активов и фокусированию на основной и наиболее высокодоходной деятельности — девелопменте жилой недвижимости. В группу, созданную в 1993 году экс-сенатором от Ленинградской области Андреем Молчановым и начинавшую работу в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, входит четыре подразделения, работающие в сфере девелопмента и продажи недвижимости, — Москва, Северо-Запад, Урал и Европа, пять строительных компаний (одна из них — «ЛСР. Строительство-М») и четыре производителя стройматериалов.

«ЛСР. Строительство–М» — предприятие, производящее железобетонные изделия, а также осуществляющее проектирование и строительство жилых и социальных объектов на территории Москвы и Московской области . Мощности завода — до 250 тыс. кв. м в год жилых домов по городскому заказу и для коммерческих проектов. За последние годы была реализована программа комплексной модернизации завода, установлены немецкие высокотехнологичные линии Weckenmann, металлообрабатывающее оборудование итальянской компании «МЕР» и австрийской компании EVG.

«Мы удовлетворены тем, что наше предприятие попадет в надежные руки, — заявил генеральный директор «Группы ЛСР» Андрей Молчанов, которому принадлежит почти 58% акций группы. — Состоявшаяся сделка позволит нам сконцентрировать свои усилия в столичном регионе на приоритетном для нас направлении — девелопменте жилой недвижимости».

Портфель недвижимости компании, по оценке Knight Frank, на 31 декабря 2017 года составил 8 597 тыс. кв. м рыночной стоимостью 185 466 млн рублей.

Акции «Группы ЛСР» обращаются на фондовом рынке группы ММВБ-РТС, а глобальные депозитарные расписки — на Лондонской фондовой бирже. На 18 часов 15 марта акции на Московской бирже котировались на уровне 870 рублей — на 1,14% меньше, чем в предыдущую торговую сессию, на момент закрытия Лондонской фондовой биржи GDR компании упали в цене на 1,88% до 3,13 доллара. Капитализация компании составляет около 1,6 млрд долларов.

По результатам 2017 года выручка компании составила 135,8 млрд рублей, почти на 40% больше, чем в 2016 году. Чистая прибыль 15,9 млрд рублей — в 1,7 раза больше, чем годом ранее.

ФСК «Лидер» — многопрофильная девелоперская компания, входящая в число ведущих игроков рынка недвижимости. ФСК «Лидер» специализируется на реализации проектов в сфере жилой недвижимости: от комплексной застройки районов до строительства жилых домов по индивидуальным проектам. ФСК «Лидер» приобретает предприятие в рамках реализации планов по модернизации производства ДСК-1, входящего в состав корпорации ФСК «Лидер». Старейший домостроительный комбинат Москвы вошел в состав корпорации «Лидер» в результате безденежной сделки в 2016 году. Согласно условиям сделки, ФСК «Лидер» взяла на себя обязательства по реструктуризации задолженности комбината (на момент сделки задолженность перед главным кредитором — Россельхозбанком составляла 12,8 рублей).

С момента покупки ФСК «Лидер» было вложено в модернизацию ДСК-1 более 3 млрд рублей, произведена оптимизация производства, и все обязательства перед кредиторами обслуживаются в срок.

«Приобретение современного действующего домостроительного предприятия дает нам как гибкость в производстве, так и возможность реорганизации и реконструкции существующих активов ДСК-1 без изменения сроков поставок по текущим заказам», — отмечает президент ФСК «Лидер» Владимир Воронин . К концу 2019 года, согласно планам компании, ДСК-1 сможет производить индустриальным методом по индивидуальным проектам более 700 тыс. кв. м жилья в год.

Финансовые параметры сделки по условиям договора сторонами не раскрываются.