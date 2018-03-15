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Фьючерсы на природный газ продолжают снижаться после выхода данных по запасам
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Фьючерсы на природный газ продолжают снижаться после выхода данных по запасам 

Investing.com Россия 15 марта 2018
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — В еженедельном отчете Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA) указано, что объем запасов природного газа в США снизился на 93 млрд куб. футов за неделю, которая завершилась 9 марта. Это значение оказалось ниже ожиданий рынка о снижении запасов на 96 млрд куб. футов.
Это можно сравнить с уменьшением запасов на 57 млрд куб. футов за предыдущую неделю, со снижением на 718 млрд куб. футов годом ранее и средним пятилетним показателем снижения — 296 млрд куб. футов.
По данным Минэнерго США общий объем запасов природного газа на данный момент составляет 1,532 трлн куб. футов. Это на 31,9% меньше, чем в прошлом году и приблизительно на 16,2% ниже пятилетнего среднего показателя для этого времени года.
После выхода отчета, в 17:33 МСК фьючерсы на природный газ с поставкой в апреле на подразделении Нью-Йоркской товарной биржи COMEX снизились на $0,04 или приблизительно на 1,5% до $2,699 за миллион британских тепловых единиц (BTU).
До публикации отчета фьючерсы на природный газ снизились на $0,008 или приблизительно на 0,3% до $2,731 за миллион британских тепловых единиц (BTU).
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