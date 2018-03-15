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Нацбанк Украины продлил санкций против «дочек» российских госбанков
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Нацбанк Украины продлил санкций против «дочек» российских госбанков 

Прайм 21 час назад
Фото: Аккаунт Национального банка Украины в сети Facebook
Нацбанк Украины во исполнение решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) продлил действие санкций против четырех «дочек» российских госбанков, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Президент Украины Петр Порошенко в начале марта утвердил продление на год санкций против четырех украинских «дочек» российских госбанков.
"Национальный банк во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», введенного в действие указом президента Украины 6 марта 2018 года, продолжает обеспечивать реализацию санкций, примененных к некоторым банкам, а именно: Сбербанк, Проминвестбанк, "ВТБ Банк", "БМ Банк", — говорится в сообщении.
Украина в марте 2017 года ввела санкции против всех пяти работавших на тот момент в стране структур российских госбанков. Им были запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур. Однако в декабре Сбербанк продал свою «внучку» VS Bank, поэтому теперь санкции продлены на год против только четырех банков: украинских Сбербанка и ВТБ, «БМ Банка» ("внучка" ВТБ) и Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа).
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