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Карелия сократила госдолг до 23 млрд рублей
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Карелия сократила госдолг до 23 млрд рублей 

ТАСС 15 марта 2018
ПЕТРОЗАВОДСК, 15 марта. /ТАСС/. Власти Карелии сократили размер государственного долга на 800 млн рублей — до 23 млрд — за счет досрочного погашения кредитов перед нескольким банками. Об этом в четверг ТАСС сообщили в министерстве финансов республики.
"Досрочно погашены кредиты перед тремя коммерческими банками в общей сумме на 800 млн рублей с процентной ставкой 9,5% и 9,88% годовых. На сегодняшний день госдолг Карелии равен 23 млрд рублей", — сказала начальник отдела государственного долга министерства Зоя Черняева.
По ее словам, на 1 января 2018 года госдолг региона составлял почти 25 млрд рублей. Власти республики погашают более дорогие коммерческие кредиты и планируют объявлять аукционы на банковские кредиты по ставке, которая будет не выше ключевой ставки Центрального банка плюс один процентный пункт.
"Все действия по управлению государственным долгом направлены на выполнение условий соглашения о проведении реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам", — пояснила Черняева.
На конец 2018 года госдолг, как указано в законе о бюджете, ожидается на уровне 24,3 млрд рублей. «Мы планируем его снизить по сравнению с той цифрой, которая указана в законе о бюджете», — добавила она.
По данным карельского минфина, по соглашению с Министерством финансов РФ республике произвели реструктуризацию задолженности по бюджетным кредитам до 2024 года в 11,2 млрд рублей.
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