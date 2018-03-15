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Schlumberger может приобрести меньше 51% Eurasia Drilling
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Schlumberger может приобрести меньше 51% Eurasia Drilling 

Rambler News Service 15 марта 2018
Американская нефтегазовая компания Schlumberger обсуждает с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) разные варианты сделки по покупке доли в компании Eurasia Drilling, в том числе покупку меньшего пакета, чем предполагалось ранее, сообщил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.
«Все обсуждается — и большой (пакет акций. — RNS), и поменьше. Это не значит, что она приняла решение, это значит, что выбирается наиболее оптимальный вариант», — сказал Артемьев, слова которого приводит пресс-служба ФАС.
21 июля 2017 года Schlumberger сообщила, что достигла соглашения с Eurasia Drilling о приобретении 51% акций компании. 27 июля Schlumberger подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о покупке 51% Eurasia Drilling.
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