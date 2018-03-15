Правительство РФ выделит более 13 млрд рублей компании «Курорты Северного Кавказа»

МОСКВА , 15 марта. / ТАСС /. Компания «Курорты Северного Кавказа» (КСК), под управлением которой находятся горнолыжные курорты «Архыз», «Эльбрус» и «Ведучи», в течение трех лет получит на создание объектов инфраструктуры 13,3 млрд рублей. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Министерству РФ по делам Северного Кавказа обеспечить предоставление бюджетных инвестиций из федерального бюджета в 2018-2020 годах акционерному обществу «Курорты Северного Кавказа» на реализацию мероприятия [укрупненного инвестиционного проекта] «Создание объектов инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе», в размере 13,3 млрд рублей, в том числе в 2018 году — 4,3 млрд рублей, в 2019 году — 4,5 млрд рублей и в 2020 году — 4,5 млрд рублей", — говорится в тексте постановления.

На данный момент на Северном Кавказе существуют пять ОЭЗ. Их развитие ведется в несколько этапов. В первую очередь, в рамках утвержденного плана развития туристко-рекреационных особых экономических зон СКФО строительные работы идут на «Архызе» в Карачаево-Черкесии , «Эльбрусе» в Кабардино-Балкарии и «Ведучи» в Чечне . После 2020 года начнется второй этап развития ОЭЗ: один охватывает дагестанский курорт «Матлас», второй — «Армхи» в Ингушетии

Наиболее активно в настоящий момент ведется развитие открытого в 2013 году курорта «Архыз», на территории которого работают 27 резидентов, объем инвестиций по проектам которых превышает 9 млрд рублей.