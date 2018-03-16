В Уфе вновь ищут подрядчиков для строительства фонтана на Горсовете

На площадке Госзакупок появился аукцион на строительство фонтана на площади имени Ленина в Уфе . Подрядчика будут выбирать уже в четвертый раз — тендеры на строительство объявляют с 2015 года.

Строительство фонтана потребует, судя по документам аукциона, 30 миллионов рублей. Примечательно, что проект остался неизменным с 2013 года, а цена строительства меняется каждый год.

В 2014 году строительство фонтана оценивали в 55 миллионов, тендер выиграла компания «Стройтехгрупп», работы планировалось закончить в сентябре 2015 года. На следующий год объявили новый тендер на 50 миллионов рублей, но его признали несостоявшимся.

В 2016 году аукцион на строительство за 50 миллионов рублей играла компания «ЛТИНВЕСТ», фонтан наконец-то должен был появиться к ноябрю 2017 года, но и в этот раз ничего не получилось.

— В этом году цена контракта понизилась до 30 миллионов рублей, проект остался тем же. Планируется построить фонтан в виде часов, где по кругу чаши будут расположены 12 пластин, — сообщается в документах на сайте Госзакупок.