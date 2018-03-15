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В Волгограде стоимость «детской корзины» для младенцев достигает 25 000 руб
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В Волгограде стоимость «детской корзины» для младенцев достигает 25 000 руб 

АиФ Волгоград 15 марта 2018
Фото: АиФ Волгоград
Avito выяснило, во сколько волгоградцам обойдется купить все необходимо для младенца, оказалось, что для девочки в 25 719 рублей, а для мальчика — 24 118 рублей.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в компании, для дошкольников «корзина» будет колебаться в районе 21 965-20 364 рублей, а для школьников в районе 16 348-14747 рублей.
В целом по России средняя стоимость условной «детской корзины», рассчитанной для детей разного пола и возраста, составила 28 900 рублей для новорожденных девочек и 28 800 рублей для мальчиков. Самая дорогая в Москве. Там «детская корзина» для младенца стоит в среднем 38 500 рублей. Самая дешевая — в Омске. Там корзина обойдется родителям в 20 400 рублей.
«Стоимость «корзины» для дошкольников составляет в России в среднем 25 000 рублей. Собрать школьниц и школьников можно за 17 000 рублей», — добавили в компании. -
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