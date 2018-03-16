Банк Англии не видит угрозы в криптовалютах 

Банк Англии считает, что криптовалюты в настоящее время не создают риска для стабильности финансовой системы страны, сообщает MarketWatch.
В заявлении Комитета финансовой политики Банка Англии говорится, что объем криптовалютных активов, принадлежащих британским инвесторам, невелик по сравнению с размером всей финансовой системы, а крупные банки страны мало зависят от этого класса активов.
Регулятор также пообещал следить за тем, насколько банки и финансовая система в целом подвержены рискам, связанным с криптовалютами. По мнению Банка Англии, финансовая стабильность в стране может подвергнуться рисками, связанным с криптовалютами, если они будут более широко использоваться как средство оплаты или сбережения.
Регуляторы во всем мире обратили внимание на криптовалюты и многие задумались о регулировании этого рынка, после того как в прошлом году он пережил период бума.
Биткоин и другие криптовалюты едва ли вытеснят фунт стерлингов или доллар, однако они представляют собой проблему для центробанков мира, заявлял ранее глава Банка Англии Марк Карни. «Криптовалюты не являются ни платежным средством, ни инструментом для накопления капитала, — сказал он в ходе выступления на телеканале Bloomberg. — Пришло время применить к экосистеме криптоактивов те же стандарты, что и к остальной финансовой системе».
Марк Карни в прошлом неоднократно призывал к ужесточению регулирования рынка цифровых валют, объем которого достигает почти $500 млрд По его словам, волатильность курсов криптовалют подчеркивает отсутствие у них какой-либо ценности. Согласно оценке Банка Англии волатильность курсов 10 крупнейших цифровых валют в 2017 г. была в 25 раз выше, чем на фондовом рынке США.
Вместе с тем глава британского ЦБ вновь подчеркнул, что технология блокчейна, на которой основаны криптовалюты, является перспективной для многих сфер экономики.