Ещё
Банк Англии не видит угрозы в криптовалютах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Банк Англии не видит угрозы в криптовалютах 

Вести Экономика 7 часов назад
Фото: Вести Экономика
Банк Англии считает, что криптовалюты в настоящее время не создают риска для стабильности финансовой системы страны, сообщает MarketWatch.
В заявлении Комитета финансовой политики Банка Англии говорится, что объем криптовалютных активов, принадлежащих британским инвесторам, невелик по сравнению с размером всей финансовой системы, а крупные банки страны мало зависят от этого класса активов.
Регулятор также пообещал следить за тем, насколько банки и финансовая система в целом подвержены рискам, связанным с криптовалютами. По мнению Банка Англии, финансовая стабильность в стране может подвергнуться рисками, связанным с криптовалютами, если они будут более широко использоваться как средство оплаты или сбережения.
Регуляторы во всем мире обратили внимание на криптовалюты и многие задумались о регулировании этого рынка, после того как в прошлом году он пережил период бума.
Биткоин и другие криптовалюты едва ли вытеснят фунт стерлингов или доллар, однако они представляют собой проблему для центробанков мира, заявлял ранее глава Банка Англии Марк Карни. «Криптовалюты не являются ни платежным средством, ни инструментом для накопления капитала, — сказал он в ходе выступления на телеканале Bloomberg. — Пришло время применить к экосистеме криптоактивов те же стандарты, что и к остальной финансовой системе».
Марк Карни в прошлом неоднократно призывал к ужесточению регулирования рынка цифровых валют, объем которого достигает почти $500 млрд По его словам, волатильность курсов криптовалют подчеркивает отсутствие у них какой-либо ценности. Согласно оценке Банка Англии волатильность курсов 10 крупнейших цифровых валют в 2017 г. была в 25 раз выше, чем на фондовом рынке США.
Вместе с тем глава британского ЦБ вновь подчеркнул, что технология блокчейна, на которой основаны криптовалюты, является перспективной для многих сфер экономики.
Вести Экономика: последние новости
ЦБ отозвал лицензию у белгородского "Вэлтон банка" Google и Facebook запрещают рекламу криптовалют ВЭБ ждет заметного снижения доходов бюджета к 2021 г
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля554
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки103
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина106
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»407
Порошенко предложили заткнуться в ответ136
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение