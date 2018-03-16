Банк Англии не видит угрозы в криптовалютах

Банк Англии считает, что криптовалюты в настоящее время не создают риска для стабильности финансовой системы страны, сообщает MarketWatch.

В заявлении Комитета финансовой политики Банка Англии говорится, что объем криптовалютных активов, принадлежащих британским инвесторам, невелик по сравнению с размером всей финансовой системы, а крупные банки страны мало зависят от этого класса активов.

Регулятор также пообещал следить за тем, насколько банки и финансовая система в целом подвержены рискам, связанным с криптовалютами. По мнению Банка Англии, финансовая стабильность в стране может подвергнуться рисками, связанным с криптовалютами, если они будут более широко использоваться как средство оплаты или сбережения.

Регуляторы во всем мире обратили внимание на криптовалюты и многие задумались о регулировании этого рынка, после того как в прошлом году он пережил период бума.

Биткоин и другие криптовалюты едва ли вытеснят фунт стерлингов или доллар, однако они представляют собой проблему для центробанков мира, заявлял ранее глава Банка Англии Марк Карни . «Криптовалюты не являются ни платежным средством, ни инструментом для накопления капитала, — сказал он в ходе выступления на телеканале Bloomberg. — Пришло время применить к экосистеме криптоактивов те же стандарты, что и к остальной финансовой системе».

Марк Карни в прошлом неоднократно призывал к ужесточению регулирования рынка цифровых валют, объем которого достигает почти $500 млрд По его словам, волатильность курсов криптовалют подчеркивает отсутствие у них какой-либо ценности. Согласно оценке Банка Англии волатильность курсов 10 крупнейших цифровых валют в 2017 г. была в 25 раз выше, чем на фондовом рынке США