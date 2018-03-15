«Газпром» в 2018 году вложит 50,8 млрд руб. в газотранспортные мощности в Вологодской области

«В 2012-2017 годах в строительство участков магистральных газопроводов в Вологодской области, в первую очередь « Ухта Торжок », «Ухта — Торжок — 2» и « Грязовец Выборг », компания (с учетом дочерних обществ) инвестировала 186 млрд рублей. В 2018 году капитальные вложения в сооружение газотранспортных мощностей запланированы в объеме 50,8 млрд рублей», — отмечает «Газпром».

В ходе встречи стороны обсудили ход реализации соглашения о сотрудничестве. Отмечено, что на территории региона «Газпром» реализует стратегически важные проекты по расширению Северного газотранспортного коридора, который становится основным для газоснабжения потребителей в европейской части России и поставок в Европу.

Отдельное внимание на встрече было уделено газификации региона. В 2002-2017 годах «Газпром» направил на эти цели 2,15 млрд рублей. В частности, построено девять межпоселковых газопроводов общей протяженностью 172,3 км. Уровень газификации региона вырос с 49,2% до 59,3% на 1 января 2018 года (в среднем по России — 68,1%).

В 2018 году в рамках программы газификации регионов РФ на реализацию проектов в Вологодской области «Газпром» планирует направить 343 млн рублей — в 3,4 раза больше, чем в 2017 году (100 млн рублей). Средства предназначены, в частности, для начала строительства 11 газопроводов, которые позволят газифицировать 40 населенных пунктов:

В настоящее время между «Газпромом» и правительством Вологодской области действуют соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, договор о газификации, договор о сотрудничестве в 2016-2018 годах. Утверждена программа развития газоснабжения и газификации региона до 2021 года.