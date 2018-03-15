Ещё
Валентин Землянский: Размещение облигаций «Газпрома» в Лондоне прошло «жирно»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Валентин Землянский: Размещение облигаций «Газпрома» в Лондоне прошло «жирно» 

Украина.ру 15 марта 2018
Фото: Украина.ру
Эксперт считает, что «Политика — отдельно, а бизнес — отдельно». Ведь для «Газпрома» размещение облигаций оказалось очень удачным.
«Лондон давно уже не финансовый центр мира. А для «Газпрома» размещение своих облигаций на лондонской бирже прошло достаточно хорошо, потому что доходность для инвесторов составила 2,5% годовых — это «жирнейший», я считаю, процент. Особенно, если сравнить с украинскими бумагами. Тем более, что речь шла в контексте развития Северного Потока-2. Это деньги, которые будут привлечены на реализацию проекта. Причем спрос составлял, кажется, 2,3 млрд евро. А выставлено было облигаций только на 750 млн его», — сообщил Землянский.
«Газпром» разместил на лондонской бирже 8-летние облигации. Спрос европейских инвесторов (в том числе британских) на них в три раза превысил предложенные 750 млн евро.
Было подано 180 заявок от инвесторов, ориентир доходности снижался трижды — с начальных 2,875% годовых он опустился до 2,5%. Большую часть еврооблигаций (70,1%) выкупили европейские инвесторы, в том числе 37,6% — из Германии. На долю британских инвесторов пришлось около 5% выпуска.
Средства нужны «Газпрому» на рекордную же инвестиционную программу — на 2018 год она принята в размере 1,27 трлн руб.
«Высокий интерес инвесторов к долговым бумагам компании лишь свидетельствует об их уверенности, что альтернативы «Газпрому», как крупнейшему поставщику газа на европейский рынок, в среднесрочной перспективе не существует», — не сомневается директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко.
Украина.ру: последние новости
«Взгляд»: Требуемые Украиной миллиарды будут увязаны с проектом «Северный поток - 2» Бизнес Порошенко ушел из Липецка в Китай, Сингапур, Катар Гройсман: «Газпром» должен платить за транзит по рыночной цене
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля385
Джонсон отказался пожимать руку послу России299
Порошенко предложили заткнуться в ответ88
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе39
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня32
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение