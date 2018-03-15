Валентин Землянский: Размещение облигаций «Газпрома» в Лондоне прошло «жирно»

Эксперт считает, что «Политика — отдельно, а бизнес — отдельно». Ведь для «Газпрома» размещение облигаций оказалось очень удачным.

«Лондон давно уже не финансовый центр мира. А для «Газпрома» размещение своих облигаций на лондонской бирже прошло достаточно хорошо, потому что доходность для инвесторов составила 2,5% годовых — это «жирнейший», я считаю, процент. Особенно, если сравнить с украинскими бумагами. Тем более, что речь шла в контексте развития Северного Потока-2. Это деньги, которые будут привлечены на реализацию проекта. Причем спрос составлял, кажется, 2,3 млрд евро. А выставлено было облигаций только на 750 млн его», — сообщил Землянский

«Газпром» разместил на лондонской бирже 8-летние облигации. Спрос европейских инвесторов (в том числе британских) на них в три раза превысил предложенные 750 млн евро.

Было подано 180 заявок от инвесторов, ориентир доходности снижался трижды — с начальных 2,875% годовых он опустился до 2,5%. Большую часть еврооблигаций (70,1%) выкупили европейские инвесторы, в том числе 37,6% — из Германии . На долю британских инвесторов пришлось около 5% выпуска.

Средства нужны «Газпрому» на рекордную же инвестиционную программу — на 2018 год она принята в размере 1,27 трлн руб.