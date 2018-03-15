Кузбасская топливная компания планирует увеличить добычу угля в 2018 году на 21%

Кузбасская топливная компания (КТК) планирует увеличить добычу угля в 2018 году на 21% к показателю прошлого года — до 15,9 млн тонн, говорится в сообщении компании. В 2017 году компания добыла 13,2 млн тонн угля.

«Кузбасская топливная компания» планирует добыть в текущем году 15,9 млн тонн угля, прирост к уровню 2017 года — 21% или 2,7 млн тонн», — говорится в сообщении.

В развитие производства в 2018 году компания инвестирует 3 млрд рублей, в том числе на приобретение горнотранспортного оборудования — 1,4 млрд рублей. При этом КТК профинансирует социальные программы области на сумму 32,8 млн рублей.