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Кузбасская топливная компания планирует увеличить добычу угля в 2018 году на 21%
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Кузбасская топливная компания планирует увеличить добычу угля в 2018 году на 21% 

Rambler News Service 15 марта 2018
Кузбасская топливная компания (КТК) планирует увеличить добычу угля в 2018 году на 21% к показателю прошлого года — до 15,9 млн тонн, говорится в сообщении компании. В 2017 году компания добыла 13,2 млн тонн угля.
«Кузбасская топливная компания» планирует добыть в текущем году 15,9 млн тонн угля, прирост к уровню 2017 года — 21% или 2,7 млн тонн», — говорится в сообщении.
В развитие производства в 2018 году компания инвестирует 3 млрд рублей, в том числе на приобретение горнотранспортного оборудования — 1,4 млрд рублей. При этом КТК профинансирует социальные программы области на сумму 32,8 млн рублей.
Кузбасская топливная компания — один из крупнейших производителей и экспортёров энергетического угля в России. Производственные активы компании включают четыре действующих и один проектируемый участок на угольном разрезе «Виноградовский» в Кемеровской области, а также две обогатительные фабрики и собственную железнодорожную инфраструктуру. Компания является оператором розничной сети в четырех регионах Западной Сибири.
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