Хозяин — барин. Отказ Великобритании от российского газа не повлияет на Газпром и НОВАТЭК

Напомним, британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Великобритания совместно с ЕС продолжает искать возможность снижения зависимости от российского газа. По её мнению, Россия пользуется зависимостью других стран от её топлива, тем самым оказывая влияние на них.

Дмитрий Маринченко отметил, что в частности для Газпрома британский рынок не является приоритетным, — сообщает Агентство нефтегазовой информации.

«В 2017 «Газпром экспорт» поставил в Великобританию 16 млрд кубометров газа (около 23 процентов от потребления), однако большая часть этих поставок, судя по всему, проводилась в виде трейдинговых операций и своповых поставок», — сказал Маринченко.

Некоторый объем российского голубого топлива может поступать в Великобританию в виде сжиженного природного газа с проекта НОВАТЭКа и его иностранных партнеров «Ямал СПГ». Однако такие поставки выполнялись только на спотовом, а не долгосрочном рынке.

«Рынок СПГ — глобальный, найти другого контрагента для спотовых закупок не составит труда ни для покупателя, ни для продавца», — пояснил Маринченко.

В то же время эксперт подчеркнул, что у большинства других стран Европы (например, Германии и стран Восточной Европы) в среднесрочной перспективе нет никакой возможности отказаться от газа из России. Более того, их потребность в нем в перспективе нескольких лет может даже вырасти.