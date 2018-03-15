Возможный отказ Великобритании от российского природного газа скорее будет носить символический характер и существенно не скажется ни на Газпроме, ни на НОВАТЭКе. Так считает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
Напомним, британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Великобритания совместно с ЕС продолжает искать возможность снижения зависимости от российского газа. По её мнению, Россия пользуется зависимостью других стран от её топлива, тем самым оказывая влияние на них.
Дмитрий Маринченко отметил, что в частности для Газпрома британский рынок не является приоритетным, — сообщает Агентство нефтегазовой информации.
«В 2017 «Газпром экспорт» поставил в Великобританию 16 млрд кубометров газа (около 23 процентов от потребления), однако большая часть этих поставок, судя по всему, проводилась в виде трейдинговых операций и своповых поставок», — сказал Маринченко.
Некоторый объем российского голубого топлива может поступать в Великобританию в виде сжиженного природного газа с проекта НОВАТЭКа и его иностранных партнеров «Ямал СПГ». Однако такие поставки выполнялись только на спотовом, а не долгосрочном рынке.
«Рынок СПГ — глобальный, найти другого контрагента для спотовых закупок не составит труда ни для покупателя, ни для продавца», — пояснил Маринченко.
В то же время эксперт подчеркнул, что у большинства других стран Европы (например, Германии и стран Восточной Европы) в среднесрочной перспективе нет никакой возможности отказаться от газа из России. Более того, их потребность в нем в перспективе нескольких лет может даже вырасти.
«Собственная добыча в Европе будет падать, и избыток СПГ, который ожидается на рынке в 2018 — 2020 годы, к 2020 — 2022 годам может превратиться в дефицит в связи с глобальным ростом спроса на сжиженный газ. Кроме того, российский газ намного конкурентоспособнее с точки зрения издержек — добыча и доставка 1 тысячи кубов газа из России в Европу стоит около 100 долларов, а доставка СПГ из США обойдется трейдерам минимум в 175 долларов», — уточнил Маринченко.