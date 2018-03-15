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Польские компании задумались о применении защитных мер в торговле с Украиной в рамках ВТО
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Польские компании задумались о применении защитных мер в торговле с Украиной в рамках ВТО 

RT на русском 23 часа назад
Польские компании, связанные с аграрным бизнесом, задумались над тем, чтобы применить защитные меры в торговле с Украиной в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на вице-президента украинско-польской торговой палаты Эльжбета Бодьо.
Отмечается, что это связано с тем, что польский аграрный бизнес обеспокоен резким ростом импорта с Украины.
«Польские компании уже начали поднимать вопрос о возможности применения специальных мер в торговле с Украиной в рамках защитных мер ВТО», — указывает издание.
Ранее Государственная служба статистики Украины сообщила, что Россия стала крупнейшим торговым партнёром страны в 2017 году.
В ноябре 2017 года ФАН со ссылкой на доклад ЕС «Об осуществлении соглашений о свободной торговле» писало, что Евросоюзу товарооборот с Украиной оказался выгоднее, чем Киеву.
RT на русском: последние новости
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