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Nordgold прогнозирует производство золота в 2018 году в диапазоне от 950 тыс. до 1 млн унций
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Nordgold прогнозирует производство золота в 2018 году в диапазоне от 950 тыс. до 1 млн унций 

Rambler News Service 15 марта 2018
В 2017 году производство золота компанией выросло на 11% до 968,3 тыс. унций.
Капитальные вложения в 2018 году составят приблизительно $390 млн, включая инвестиции в строительство рудника «Гросс» в России, разведку, развитие и обслуживание проектов, а также капитализированные вскрышные работы, прогнозирует компания.
Nordgold — золотодобывающая компания с активами в России, Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо. Основным бенефициаром компании является глава группы «Северсталь» Алексей Мордашов с долей 99,03%.
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