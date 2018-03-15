Nordgold прогнозирует производство золота в 2018 году в диапазоне от 950 тыс. до 1 млн унций 

В 2017 году производство золота компанией выросло на 11% до 968,3 тыс. унций.
Капитальные вложения в 2018 году составят приблизительно $390 млн, включая инвестиции в строительство рудника «Гросс» в России, разведку, развитие и обслуживание проектов, а также капитализированные вскрышные работы, прогнозирует компания.
Nordgold — золотодобывающая компания с активами в России, Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо. Основным бенефициаром компании является глава группы «Северсталь» Алексей Мордашов с долей 99,03%.