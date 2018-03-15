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«Газпром» расширит сеть газозаправочных станций в Кабардино-Балкарии
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«Газпром» расширит сеть газозаправочных станций в Кабардино-Балкарии 

ТАСС 15 марта 2018
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. ПАО «Газпром» планирует расширить сеть автомобильных газозаправочных станций в Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом речь шла в четверг во время рабочей встречи председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера с главой региона Юрием Коковым, сообщили в управлении информации компании.
"Стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы сотрудничества, в частности, речь шла о дальнейшем развитии рынка газомоторного топлива в регионе. Отмечено, что в настоящее время в Кабардино-Балкарии работают две автомобильные газонаполнительные станции «Газпрома» — в городах Нальчик и Прохладный, средняя загрузка которых составляет 75%. Компания изучает возможность расширения газозаправочной сети", — говорится в сообщении.
На встрече отмечалось, что уровень газификации республики является одним из самых высоких в России — 96,2% (в среднем по РФ — 68,1%). В том числе в городах — 97,3% (71,4%), в сельской местности — 94,4% (58,7%).
В компании напомнили, что между «Газпромом» и правительством КБР действуют соглашения о сотрудничестве и расширении использования природного газа в качестве моторного топлива.
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