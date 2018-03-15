«Газпром» расширит сеть газозаправочных станций в Кабардино-Балкарии

"Стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы сотрудничества, в частности, речь шла о дальнейшем развитии рынка газомоторного топлива в регионе. Отмечено, что в настоящее время в Кабардино-Балкарии работают две автомобильные газонаполнительные станции «Газпрома» — в городах Нальчик и Прохладный, средняя загрузка которых составляет 75%. Компания изучает возможность расширения газозаправочной сети", — говорится в сообщении.

На встрече отмечалось, что уровень газификации республики является одним из самых высоких в России — 96,2% (в среднем по РФ — 68,1%). В том числе в городах — 97,3% (71,4%), в сельской местности — 94,4% (58,7%).

В компании напомнили, что между «Газпромом» и правительством КБР действуют соглашения о сотрудничестве и расширении использования природного газа в качестве моторного топлива.