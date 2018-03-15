Чистая прибыль золотодобывающей компании Nordgold в 2017 году выросла на 4% по сравнению с 2016 годом — до $166,8 млн, сообщила компания.
Выручка выросла на 14% до $1,22 млрд вследствие увеличения объема продаж, показатель EBITDA — на 7% до $520,5 млн Чистый долг в 2017 году вырос на 30% до $656,3 млн Капитальные затраты Nordgold в разведку и оценку месторождений составили в прошлом году $34,8 млн против $27,9 млн в 2016 году.
Совет директоров Nordgold 9 марта 2018 г. одобрил выплату промежуточных дивидендов в размере 4,50 цента на акцию за три месяца, закончившихся 31 декабря 2017 г., на общую сумму в $15,3 млн Компания уже выплатила дивиденды в размере: 3,18 центов на акцию за III квартал 2017 г. ; 4,82 цента на акцию за II квартал 2017 г. ; 3,22 цента на акцию/GDR за I квартал 2017 г. Итого размер дивидендов за четыре квартала 2017 г. составил 15,79 цента на акцию на общую сумму $53,6 млн Nordgold — золотодобывающая компания с активами в России, Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо. Основным бенефициаром компании является глава группы «Северсталь» Алексей Мордашов с долей 99,03%.