Чистая прибыль Nordgold в 2017 году выросла на 4% — до $166,8 млн

Чистая прибыль золотодобывающей компании Nordgold в 2017 году выросла на 4% по сравнению с 2016 годом — до $166,8 млн, сообщила компания.

Выручка выросла на 14% до $1,22 млрд вследствие увеличения объема продаж, показатель EBITDA — на 7% до $520,5 млн Чистый долг в 2017 году вырос на 30% до $656,3 млн Капитальные затраты Nordgold в разведку и оценку месторождений составили в прошлом году $34,8 млн против $27,9 млн в 2016 году.