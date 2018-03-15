Ещё
Стоимость строительства дворца спорта в Калуге составит 4,4 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стоимость строительства дворца спорта в Калуге составит 4,4 млрд рублей 

ТАСС 15 марта 2018
Фото: ТАСС
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Строительство дворца спорта в Калуге с ледовой ареной и бассейновым комплексом, который планируется ввести в эксплуатацию к 650-летию города в 2021 году, составит 4,4 млрд рублей. Об этом сообщил в четверг губернатор Анатолий Артамонов в ходе итогового отчета за 2017 год на сессии регионального Заксобрания.
Ранее сообщалось, что стоимость строительства дворца превысит 3 млрд рублей.
"Это будет многофункциональный спортивный комплекс с ледовой ареной, двумя бассейнами, универсальным спортивным залом, интернатом для проживания спортсменов и одаренных детей из районов области. Стоимость строительства составляет 4,4 млрд рублей", — сказал губернатор.
По словам Артамонова, сейчас проводится тщательный конкурсный отбор строительной организации, так как немногим подрядчикам доводилось строить такие большие и сложные объекты. Дворец спорта будет построен на месте бывшего стадиона «Центральный». Строительство объекта начнется весной 2018 года.
В феврале 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении в 2018 году субсидий в размере 3,27 млрд рублей регионам на строительство спортивных объектов, из которых 1 млрд получила Калужская область на строительство дворца спорта.
По данным пресс-службы областного правительства, спортивный дворец с ледовой ареной и трибунами на 3 тыс. мест, а также водным комплексом на 1,065 тыс. зрителей и 16-этажной гостиницей станет крупнейшим в Калужской области. Через весь комплекс дворца пройдет пешеходное пространство, которое может использоваться как зона отдыха для посетителей и зрителей, так и для проведения культурно— развлекательных мероприятий.
ТАСС: последние новости
"Аэрофлот" и Egypt Air подпишут документы о возобновлении полетов в Москву и Каир "Газпром" приобретет оборудование Siemens для Грозненской ТЭС "Нафтогаз" потребует арестовать арестовать российский газ на европейских рынках
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля456
Джонсон отказался пожимать руку послу России364
Порошенко предложили заткнуться в ответ99
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе39
ЕС ждут масштабные реформы34
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение