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ЦБ: Повышение агентством S&P рейтинга РФ существенно не повлияет на российский рынок
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ЦБ: Повышение агентством S&P рейтинга РФ существенно не повлияет на российский рынок 

Прайм 15 марта 2018
Фото: Прайм
Повышение суверенного рейтинга России международным рейтинговым агентством S&P не окажет существенного влияния на российский рынок в долгосрочной перспективе, говорится в обзоре ЦБ РФ «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».
S&P в конце февраля повысило рейтинг России до инвестиционного уровня «BBB-» со спекулятивного «BB+», прогноз по рейтингу — стабильный. В то же время Fitch подтвердило инвестиционный рейтинг России на уровне «BBB-» с позитивным прогнозом. Таким образом, теперь Россия имеет два рейтинга инвестиционного уровня от «большой тройки» рейтинговых агентств.
"Решение международного рейтингового агентства S&P повысить суверенный кредитный рейтинг России до инвестиционного уровня привело к краткосрочному росту котировок российских финансовых активов, который достаточно быстро был компенсирован снижением мировых цен на нефть", — сказано в документе ЦБ.
"В более долгосрочном периоде решение S&P не окажет существенного влияния на российский рынок, поскольку данное решение было ожидаемо многими инвесторами. Об этом, в частности, свидетельствует российский CDS-спред, который находится вблизи уровней стран с более высокими рейтингами, например, Мексики или Индонезии", — говорится в обзоре.
Отмечается, что из-за роста волатильности на мировых рынках и снижения цен на нефть в феврале заметно выросла волатильность курса рубля. В свою очередь, это привело к снижению привлекательности сделок carry-trade.
"Из-за роста волатильности на мировых рынках и снижения цен на нефть в феврале заметно выросла волатильность курса рубля. В то же время рост волатильности, очищенный от волатильности нефтяных котировок, был не таким существенным. На этом фоне, а также из-за снижения ставок по валютным свопам несколько снизилась привлекательность сделок carry-trade", — сказано в документе.
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