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Банки США повысят доходы на 4-7% в результате ослабления регулирования, — Ален Сабитов, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»
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Банки США повысят доходы на 4-7% в результате ослабления регулирования, — Ален Сабитов, младший аналитик ИК «Фридом Финанс» 

Прайм 15 марта 2018
Фото: Прайм
В случае принятия новых правил норма активов, при которой банки признаются системно значимыми, повысится с $50 до $250 млрд Подобный шаг упростит деятельность как минимум десяти американских банков, среди которых BB&T, SunTrust Banks, Citizens Financial Group. Ослабление регулирования позитивно скажется на росте объема выдаваемых кредитов, как основном источнике доходов банков, и приведет к повышению доходов на 4–7% в 2018 году. Помимо банков со средним размером активов ослабление надзора может затронуть и маленькие банки с активами до $10 млрд Небольшим финансовым институтам может быть вновь позволено заниматься проприетарной торговлей, что увеличит их доходы. Можно прогнозировать до 10% роста выручки. Таким образом, законодательные инициативы способны позитивно сказаться на динамике стоимости ETF, которые включают в себя средние и небольшие банки, например SPDR KBW Regional Banking ETF (KRE).
К тому же подобные инициативы свидетельствуют о запросе на смягчение всего финансового регулирования, о котором уже говорил новый глава ФРС Джером Пауэлл. Мы ожидаем дальнейших шагов по снижению надзора и позитивно смотрим на перспективы финансового сектора в этом году. Наша целевая цена по ETF данного сектора Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) — $32.
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