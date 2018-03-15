«Русснефть» в феврале купила акции дочерних компаний на 577,8 млн рублей

«Русснефть» приобрела в феврале 2018 года акции четырех дочерних компаний на 577,8 млн рублей, следует из материалов «Русснефти».

В частности, 5 февраля компания приобрела 1,23% «Аганнефтегазгеологии» за 120,4 млн рублей, 8 февраля — 1,9% «Варьеганнефти» за 425,9 млн рублей, 19 февраля — 0,105% «Саратовнефтегаза» за 31,3 млн рублей и 0,003% «Ульяновскнефти» за 0,2 млн рублей.

При этом в январе текущего года «Русснефть» приобрела 49% компании «Нефтеразведка».

Компании «Аганнефтегазгеология» и «Варьеганнефть» входят в Западно-Сибирскую группу добывающих активов «Русснефти», «Саратовнефтегаз» и «Ульяновскнефть» — в Поволжскую группу.