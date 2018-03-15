От Банка Норвегии ждут повышения ставки летом 

Москва, 15 марта — «Вести. Экономика». Центральный банк Норвегии оставил неизменной ключевую процентную ставку, но сказал, что темпы роста, вероятно, увеличатся «после лета 2018 года» — немного ранее, чем ожидалось до этого.
Исполнительный совет банка единогласно проголосовал за то, чтобы оставить ставку по депозитам на рекордно низком уровне 0,5%, которая сохраняется с марта 2016 г. Но правление заявило, что готово следить за Федеральным резервом США и Банком Англии для повышения ставки в 2018 г. «Перспективы экономики Норвегии свидетельствуют о том, что в ближайшее время будет целесообразно поднять ключевую ставку», — сказано в сообщении центробанка. Если летом этого года Банк Норвегии поднимет ключевую ставку, он, скорее всего, сделает это раньше Европейского центрального банка (ЕЦБ), поскольку большинство экономистов не ожидают, что ЕЦБ поднимет ставку до 2019 г. Это также произошло бы раньше, чем прогнозировалось до этого. Глава норвежского ЦБ Ойстейн Олсен в интервью в декабре заявил, что ставки могут вырасти к концу года. Однако такое повышение не станет неожиданностью. Решение Норвегии о снижении целевого уровня инфляции до 2% с 2,5% в начале марта уже привело к тому, что некоторые экономисты повысили свои ожидания относительно первого повышения ставок.