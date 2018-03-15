Сумма полученных страховщиками Московского региона премий в 2017 г. составила 679 млрд руб.

Сборы страховых премий в Московском регионе за 2017 г. составили 679 млрд руб., сообщили в пресс-службе ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

«Общая сумма страховых премий, полученных страховщиками Московского региона за 2017 г., составила 679 млрд руб. Рост за год составил 10%. Об этом свидетельствуют статистические данные показателей деятельности, размещенные на официальном сайте Банка России », — говорится в сообщении.

Уточняется, что количество заключенных страховыми компаниями договоров страхования увеличилось на 30%, до 96 млн «Рост количества договоров вызван активизацией на рынке кредитования и увеличением продаж сопутствующих страховых продуктов», — приводятся в сообщении слова начальника управления надзора за деятельностью субъектов страхового дела ГУ Банка России по ЦФО Кирилла Табакова. Интерес банков к продвижению страховых продуктов объясняется высокими комиссиями.

Поступления по страхованию жизни выросли на 42%, составив 166 млрд руб., что объясняется популяризацией инвестиционных программ. Объем страховых взносов по ОСАГО вырос на 9% и составил 58 млрд руб., поступления по автокаско снизились на 8%, до 79 млрд руб.

Совокупный объем страховых выплат по итогам 2017 г. в Московском регионе увеличился на 4% и превысил 253 млрд руб. По итогам года отмечено увеличение страховых выплат по страхованию имущества юридических лиц: на 62% до 31 млрд руб. Такой рост связан с выплатой по пожару, произошедшему на Березовской ГРЭС. Страховые выплаты по ОСАГО продолжают расти и составили 35 млрд руб. (увеличение на 15% за год).