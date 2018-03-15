В январе 2018 года экспорт в Псковской области превысил 18 млн долларов 

Северо-Западное таможенное управление подвело итоги экспорта/импорта регионов СЗФО в январе: по информации управления, в первом месяце в Псковской области экспорт составил 18,37 млн долларов, импорт — 19,41 млн долларов. Топ-3 государств по экспорту для Псковской области составили Белоруссия (12,76 млн долларов), Эстония (1,35 млн долларов) и Турция (1,06 млн долларов). Топ-3 по импорту — Белоруссия (2,81 млн долларов), Латвия (1,85 млн долларов) и Венгрия (1,23 млн долларов). Отметим, топ-3 государств в 2017 году по экспорту для Псковской области составили Белоруссия, Эстония и Латвия. Топ-3 по импорту — Белоруссия, Германия и Латвия. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».