Google расширит штат в России

Google планирует расширить штат в России

По его словам, штат у Google в целом не очень большой.

"У нас два больших подразделения. Одна часть занимается разработкой и программированием, вторая — бизнес-операциями. В России у нас представлена вторая часть", — рассказал Кузнецов.

"У нас офис на сегодняшний день около 130 человек. Бизнес у нас достаточно хорошо растет. Я думаю, что мы пропорционально росту будем увеличивать количество людей. Потенциал мы видим хороший", — отметил собеседник агентства.