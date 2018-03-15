Продажи H&M продолжают падать 

Компания H&M отчиталась за первый финансовый квартал 2018 года. Прибыль оказалась ниже, чем ожидалось: объем продаж составил 46,2 млрд шведских крон против предсказанных 47,3 млрд, в прошлом году в аналогичный период он был 47,0 млрд Аналитик компании RBC Capital Markets Ричард Чемберлен считает, что несмотря на то, что продажи одежды обычно возрастают во втором квартале, H&M скорее всего продолжит испытывать трудности — это может быть связано с недавними скандалами. Главный конкурент H&M — испанская группа Inditex — сообщил о росте продаж в этом квартале на 7%.
Ранее сообщалось, что в 2017 году продажи H&M рекордно упали.