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ВТБ завершил приобретение доли в «Магните»
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ВТБ завершил приобретение доли в «Магните» 

Ведомости 15 марта 2018
Фото: Ведомости
ВТБ завершил приобретение 29,1% акций «Магнита». У основателя компании Сергея Галицкого осталось 3,04% ритейлера. Об этом говорится в сообщении «Магнита».
О том, что ВТБ купит более 29% ритейлера «Магнит» у его основного акционера Галицкого, объявили в середине февраля. Это одно из крупнейших слияний и поглощений в этом году, отметил президент ВТБ Андрей Костин. «Надо что-то изменить в своей жизни», — сказал Галицкий, который занимался команией более 25 лет. Кроме того, он перестал быть гендиректором «Магнита». Этот пост занял Хачатур Помбухчан, работавший финансовым директором ритейлера. Галицкий рассказал, что теперь будет заниматься развитием детско-юношескего футбола и различными проектами в Краснодаре, где продолжить жить.
ФАС удовлетворила ходатайство ВТБ о покупке доли в «Магните» без предписаний. Вероятность монополизации рынка продуктового ритейла крайне мала, отмечал ранее руководитель ФАС Игорь Артемьев.
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