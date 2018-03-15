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Группа ВТБ купила 29,1% акций «Магнита»
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Группа ВТБ купила 29,1% акций «Магнита» 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
Компания "ВТБ Инфраструктурные инвестиции" приобрела 29,1% акций "Магнита", одного из крупнейших российских ритейлеров; в свою очередь основатель сети Сергей Галицкий снизил прямую долю в компании до 2,69% с 31,79%, следует из материалов "Магнита".
Доли изменились 14 марта. Группа ВТБ приобрела 29,656 миллиона акций ритейлера.
ВТБ 16 февраля заключил соглашение о покупке 29,1% акций "Магнита" у основателя сети Галицкого. Сумма сделки, как сообщалось, составит 138 миллиардов рублей. Сам Галицкий сложил с себя полномочия гендиректора и покинет совет директоров ритейлера. Первый зампред ВТБ Юрий Соловьев в феврале заявлял, что банк рассчитывает оставаться акционером ритейлера как минимум два-три года.
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