Липецккомбанк приступил к выпуску дебетовых карт Visa Platinum и Visa Infinite

Липецккомбанк предлагает оформить дебетовые карты Visa Platinum и Visa Infinite. Плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия и составит 9 тыс. и 18 тыс. рублей соответственно. Срок действия — 3 года. Счет открывается в рублях, долларах и евро.

Полина Пронина. «Ранее карты можно было оформить только в рамках зарплатных проектов», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру

Снять бесплатно денежные средства по всем картам можно в устройствах банка и банков-участников группы «Зенит» . За снятие наличных в банкоматах и кассах сторонних кредитных организаций взимается комиссия в размере 1%, но не менее 350 рублей.

«Стоит напомнить, что в банке действует акция «Выгодные покупки», в рамках которой предусмотрен кешбэк в зависимости от сумм, потраченных клиентом по безналичным операциям», — добавила эксперт.

Услуга СМС-информирования предоставляется бесплатно.

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