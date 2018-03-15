Банк «Северный кредит» официально стал банкротом

Коммерческий банк «Северный Кредит» признали несостоятельным и открыли в отношении него конкурсное производство сроком на один год. Сообщение об этом появилось на официальном сайте суда.

Напомним, «Северный кредит» начал испытывать трудности в декабре 2017 года. Перед Новым годом учреждение лишилось лицензии. Крупномасштабный вывод активов недобросовестным руководством «Северного кредита» привел к краху финансового учреждения. Также банк неоднократно в течение года нарушал требования, предусмотренные законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

При проверке вскрылось отсутствие у банка документов, подтверждающих его права собственности на купленный в конце декабря 2017 года большой портфель ценных бумаг. При оценке принятого риска по этой сделке выявлена полная утрата кредитной организацией собственных средств.

По неофициальным данным, в течение декабря 2017 года новыми акционерами из банка «Северный кредит» было выведено порядка 5 миллиардов рублей.

Стоимость имущества банка на дату отзыва лицензии (19. 12. 2017) составляет около 3 млрд рублей, стоимость обязательств — 8 млрд руб. За банком зарегистрированы 13 объектов недвижимости и 16 транспортных средств.