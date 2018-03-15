Банк «Северный кредит» официально стал банкротом 

Коммерческий банк «Северный Кредит» признали несостоятельным и открыли в отношении него конкурсное производство сроком на один год. Сообщение об этом появилось на официальном сайте суда.
Исполнять функции конкурсного управляющего будет государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».
Напомним, «Северный кредит» начал испытывать трудности в декабре 2017 года. Перед Новым годом учреждение лишилось лицензии. Крупномасштабный вывод активов недобросовестным руководством «Северного кредита» привел к краху финансового учреждения. Также банк неоднократно в течение года нарушал требования, предусмотренные законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
При проверке вскрылось отсутствие у банка документов, подтверждающих его права собственности на купленный в конце декабря 2017 года большой портфель ценных бумаг. При оценке принятого риска по этой сделке выявлена полная утрата кредитной организацией собственных средств.
По неофициальным данным, в течение декабря 2017 года новыми акционерами из банка «Северный кредит» было выведено порядка 5 миллиардов рублей.
Стоимость имущества банка на дату отзыва лицензии (19. 12. 2017) составляет около 3 млрд рублей, стоимость обязательств — 8 млрд руб. За банком зарегистрированы 13 объектов недвижимости и 16 транспортных средств.