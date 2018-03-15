СМИ сообщили параметры выпуска российских евробондов

Минфин выпускает новые 11-летние еврооблигации и доразмещает бонды с погашением в 2047 г. («Россия-2047») в рамках сделки по обмену прошлых внешних облигационных займов на $4 млрд, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.

По данным собеседника агентства, ориентир доходности 11-летних долговых еврооблигаций составляет около 4,75%, дополнительного транша «Россия-2047» — около 5,5%. Финальные параметры сделки будут определены в пятницу.

О начале обмена российских еврооблигаций с погашением в 2030 г. («Россия-2030») на $4 млрд Минфин объявил 7 марта. Заявки собираются до 15 марта, их планируется одобрить в пятницу. Облигации будут выкуплены по единой цене, которая определится по итогам анализа книги заявок. Цена обмениваемых облигаций не должна превышать 113,5% от номинала.

В бюджете России на 2018 г. предусмотрены внешние заимствования на $7 млрд, из которых $4 млрд приходится на обмен старых бумаг, $3 — на новый транш евробондов.

В прошлом году Минфин также занял на внешнем рынке $3 млрд и обменял старый выпуск евробондов на $4 млрд