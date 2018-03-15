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Арбитраж подтвердил картельный сговор поставщиков медучреждений РТ‍
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Арбитраж подтвердил картельный сговор поставщиков медучреждений РТ‍ 

Казанский репортер 15 марта 2018
Фото: Казанский репортер
ООО «Ларэн-Волга» и ООО «Аксиома» были оштрафованы решением Арбитражного суда РТна 896,4 тысяч рублей и 50 тысяч рублей, соответственно. Суд посчитал, что компании участвовали в сговоре на 13 аукционах, где разыгрывалась поставка медицинских изделий для татарстанских больниц. Сумма поставок составила 12,8 миллионов рублей. Нарушения были допущены в 2015 и 2016 годах. Искали поставщиков химических реактивов, а также изделий медназначений для больниц в Казани и республики. Все заявки были поданы с одного и того же IP-адреса. Кроме того, заявители указывали один и тот же мобильный телефон при оформлении документов на аукционе.
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