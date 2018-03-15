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Добыча Eni на месторождении Nooros в Египте достигла 32 млн кубометров газа в день
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Добыча Eni на месторождении Nooros в Египте достигла 32 млн кубометров газа в день 

Прайм 15 марта 2018
Итальянская нефтегазовая группа Eni достигла на газовом месторождении Nooros на побережье Египта нового рекордного уровня добычи в 32 миллиона кубических метров в день, что эквивалентно 215 тысячам баррелей нефтяного эквивалента (БНЭ) в сутки, говорится в релизе компании.
Такой результат был достигнут за счет запуска скважины NW-7, которая стала тринадцатой по счету, пробуренной на месторождении. Компания прогнозирует, что добыча продолжит расти до июня, когда будет запущена четырнадцатая скважина. Ожидается, что после ввода ее в строй производительность участка может достигнуть 34 миллионов кубометров в день, или 230 тысяч БНЭ в день.
Месторождение Nooros было открыто в июле 2015 года. Его разработка, по мнению компании, внесет важный вклад в сокращение импорта газа Египтом. Eni через свою дочернюю компанию Ieoc Production BV владеет 75%-ной долей соответствующего лицензионного участка Abu Madi West, оставшиеся 25% — у BP.
Итальянская нефтегазовая компания Eni образована в 1953 году. Компания работает в 83 странах мира и входит в топ-15 крупнейших промышленных мировых компаний. Eni присутствует в Египте с 1954 года. Суточная добыча компании в стране по итогам 2015 года составила около 200 тысяч баррелей нефтяного эквивалента.
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