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Принадлежащий АвтоВАЗагрегату башкирский «БелЗАН» нарастил прибыль
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Принадлежащий АвтоВАЗагрегату башкирский «БелЗАН» нарастил прибыль 

Волга Ньюс 15 марта 2018
Так, чистая прибыль АО «БелЗАН» по итогам 2017 г. составила 91,4 млн рублей. При этом 2016 г. предприятие завершило с чистым убытком в размере 9,8 млн рублей. Выручка компании в прошлом году достигла 4,8 млрд руб., что больше аналогичного показателя 2016 г. на 389,9 млн рублей.
Примечательно, что акции завода «БелЗАН» в рамках банкротства АвтоВАЗагрегата находится в залоге у его крупнейшего кредитора ООО «РТ-Капитал». Общая сумма требований последнего к АвтоВАЗагрегату составляет 1,96 млрд руб., из которых 1,5 млрд руб. обеспечены залоговым имуществом. Помимо акций башкирского предприятия в залоге находятся также 11 объектов недвижимости и оборудование. Это недвижимое имущество, включая пять земельных участков в Комсомольском районе Тольятти общей площадью 104,4 тыс. кв. м, три расположенных там же здания и недостроенных заводских объекта недвижимости, было оценено в 1,1 млрд рублей. В числе прочего в залоге оказался и главный корпус завода, стоимость которого, по мнению экспертов, составляет 757,8 млн рублей. Стоимость акций завода «БелЗАН», как считают оценщики, составляет 554,9 млн рублей. 131 единица оборудования, находящегося в залоге у «РТ-Капитал», оценена в 283,2 млн рублей.
Напомним, оценка проводилась в рамках дела о банкротстве АвтоВАЗагрегата ООО «Региональная экспертная компания». В январе текущего года конкурсный управляющий должника Юлия Жаркова разместила в ЕФРСБ информацию о порядке и условиях реализации залогового имущества.
В частности, в документе сообщалось, что на продажу залоговое имущество решено выставлять двумя лотами: в первый включены акции БелЗАНа, во второй — недвижимое имущество и оборудование. Акции планировалось выставить на продажу за 554,9 млн руб., недвижимость и оборудование — за 1,4 млрд рублей.
Однако по сей день торги не объявлены. Как пояснила Волга Ньюс Юлия Жаркова, дело в том, что в настоящее время опубликованный документ оспариваются налоговой службой. Согласно материалам КАД ВАС, с заявлением о разрешении разногласий по условиям реализации залогового имущества в суд обратилась не только ФНС России, но и сам «БелЗАН». Суть претензий в документах пока не раскрывается.
АвтоВАЗагрегат являлся крупным поставщиком комплектующих АвтоВАЗа, но в сентябре 2015 г. договор между компаниями был расторгнут. АвтоВАЗагрегат остановил производство еще раньше — в июле 2015 года. Предприятие выпускало сиденья, глушители, трубки тормозной и топливной систем, а также другую продукцию.
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