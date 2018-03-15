Путин отказал Сечину в просьбе о налоговых льготах

8 марта Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина о налоговых льготах в размере 145 миллиардов рублей в год для стимулирования нефтепереработки. Как писал «Коммерсантъ», Путин поручил правительству изучить просьбу Сечина.

15 марта СМИ сообщили, что помощник президента, экс-министр экономразвития Андрей Белоусов дал отрицательную оценку просьбе Игоря Сечина. Путин прочитал письмо Белоусова на эту тему и согласился с ним.

По подсчётам Белоусова, выполнение просьбы Сечина на практике обойдётся бюджету не в 145 миллиардов рублей, как подсчитал Сечин, а примерно в 340 миллиардов.

Глава «Роснефти» утверждал, что льготы необходимы для модернизации нефтеперерабатывающих заводов. Но Андрей Белоусов в своём отчёте указал, что нефтяники не дают никаких гарантий реальной модернизации производств, поэтому бюджет может совершенно напрасно лишиться 340 миллиардов рублей.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Центр управления расследованиями выпустил фильм «Сечин», из которого следует, в частности, что глава «Роснефти» Игорь Сечин сносит свой дом на Рублевке.