Ещё
Эксперт рассказал о единственном решении «газовой дилеммы» для Украины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт рассказал о единственном решении «газовой дилеммы» для Украины 

Парламентская газета 15 марта 2018
Фото: Парламентская газета
Газовые переговоры Газпрома и «Нафтогаза» могут пойти по двум сценариям, однако Украина уже стратегически проиграла спор, заявил «Экономике Сегодня» замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.
После заявления главы Газпрома Алексея Миллера о расторжении контрактов с украинской компанией «Нафтогаз» оказался в очень шатком положении. Даже украинские аналитики признают, что развязывание «газовой войны» с Россией было непродуманным шагом, считает аналитик.
Предстоящие переговоры Киева и Москвы по газу могут развиваться по двум сценариям, один из них экономист называет «стремительным».
В мае Украина должна начать закачку газа в подземные хранилища к будущему отопительному сезону. В то же время Стокгольмский арбитраж постановил полностью пересмотреть формулу цены на покупку российского газа, при этом не указав спотовые площадки, которые должны быть приняты за основу.
«Нафтогаз» же обязан купить у РФ 4,5 млрд кубометров газа или заплатить за них, иначе нарушит решение Стокгольма. Вероятно, осознание этого пункта подстегнёт украинскую сторону быть более сговорчивой в переговорах, и уже к концу весны удастся решить основные проблемы», — отмечает Фролов.
Второй сценарий предполагает, что Киев будет настаивать на заключении новых газовых контрактов с Москвой, пока идут прения по предыдущим контрактам в европейских судах.
«То есть существует дилемма — усугублять конфликт и создавать себе новые проблемы или «откатить» ситуацию. Если Украина не желает загнать себя в ещё более сложное положение, чем сегодня, придётся договариваться», — резюмировал эксперт.
Парламентская газета: последние новости
EgyptAir возобновит авиасообщение между Москвой и Каиром 12 апреля В МВФ объяснили необходимость повышения цен на газ для украинцев Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму243
Мясорубка в Гудаури40
Умер Александр Павловский3
В ООН сорвали выступление России203
Третья мировая война наступила для Климкина122
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение