Эксперт рассказал о единственном решении «газовой дилеммы» для Украины

После заявления главы Газпрома Алексея Миллера о расторжении контрактов с украинской компанией «Нафтогаз» оказался в очень шатком положении. Даже украинские аналитики признают, что развязывание «газовой войны» с Россией было непродуманным шагом, считает аналитик.

Предстоящие переговоры Киева и Москвы по газу могут развиваться по двум сценариям, один из них экономист называет «стремительным».

В мае Украина должна начать закачку газа в подземные хранилища к будущему отопительному сезону. В то же время Стокгольмский арбитраж постановил полностью пересмотреть формулу цены на покупку российского газа, при этом не указав спотовые площадки, которые должны быть приняты за основу.

«Нафтогаз» же обязан купить у РФ 4,5 млрд кубометров газа или заплатить за них, иначе нарушит решение Стокгольма . Вероятно, осознание этого пункта подстегнёт украинскую сторону быть более сговорчивой в переговорах, и уже к концу весны удастся решить основные проблемы», — отмечает Фролов.

Второй сценарий предполагает, что Киев будет настаивать на заключении новых газовых контрактов с Москвой, пока идут прения по предыдущим контрактам в европейских судах.

«То есть существует дилемма — усугублять конфликт и создавать себе новые проблемы или «откатить» ситуацию. Если Украина не желает загнать себя в ещё более сложное положение, чем сегодня, придётся договариваться», — резюмировал эксперт.