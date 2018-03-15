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Чистая прибыль группы Росбанк по МСФО в 2017 г выросла в 3,4 раза
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Чистая прибыль группы Росбанк по МСФО в 2017 г выросла в 3,4 раза 

Прайм 15 марта 2018
Фото: Прайм
Группа Росбанк, российская «дочка» французской банковской группы Societe Generale, в 2017 году увеличила чистую прибыль по МСФО в 3,4 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 10,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
"В течение 2017 года банковская группа Societe Generale в России Росбанк, банк «ДельтаКредит», «Русфинанс банк» и их дочерние общества продемонстрировала стремительное развитие по всем направлениям бизнеса, заработав чистую прибыль в размере 10,4 миллиарда рублей, что в 3,4 раза превышает результаты 2016 года", — приводятся в сообщении слова председателя правления Росбанка Дмитрия Олюнина.
Чистый операционный доход группы составил 53,4 миллиарда рублей, увеличившись на 8% относительно аналогичного показателя прошлого года. Чистые комиссионные доходы в 2017 году составили 9,5 миллиарда рублей, увеличившись на 18%. Операционные расходы составили 35,6 миллиарда рублей, показав рост на 8%. Отчисления в резервы в течение 2017 года составили 3,5 миллиарда рублей, снизившись по сравнению с прошлым годом в 3,7 раза.
Значительный рост кредитной активности в 2017 году позволил группе нарастить розничный кредитный портфель на 7% с начала года. Отмечается, что динамика роста корпоративного кредитного портфеля группы в 2017 году опережает рынок. Так, портфель группы увеличился на 14% с начала года. При этом рынок без учета валютной переоценки увеличился на 6,8%. В целом, портфель клиентских пассивов группы вырос в 1,4 раза.
Рост в объеме средств юридических лиц составляет 1,6 раза, физических — 20%. Данные результаты позволили группе в течение 2017 года увеличить рыночную долю в привлечении как пассивов юридических лиц — с 0,8% до 1,8%, так и физических лиц — с 0,76% до 0,93%, отмечается в сообщении.
Societe Generale была основана в Париже в 1864 году. В сферу деятельности компании входит управление активами, инвестиционный банкинг, финансовые услуги и другое. В России у группы работают три банка — универсальный Росбанк, ипотечный «ДельтаКредит», розничный «Русфинанс банк», а также страховая и лизинговая компании.
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