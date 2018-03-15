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«Мегафон» опроверг информацию о своем отказе снижать цены во внутрисетевом роуминге
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«Мегафон» опроверг информацию о своем отказе снижать цены во внутрисетевом роуминге 

Агентство «Москва» 15 марта 2018
Фото: Северпост
Опубликованная рядом СМИ информация о том, что сотовый оператор «Мегафон» не планирует в дальнейшем снижать цены на услуги связи во внутрисетевом роуминге, не соответствует действительности. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-служба компании.
«Сегодня в ходе пресс-конференции «Мегафон. Итоги года 2017» операционный директор Анна Серебряникова сообщила о проделанной масштабной работе в части отмены внутрисетевого роуминга и не заявляла об отказе снижать цены. А. Серебряникова пояснила, что «Мегафон» уже давно позволил своим абонентам общаться без внутрисетевого роуминга. Компания последовательно в течение нескольких лет вводила на новых тарифных планах возможность разговаривать в поездках по России по той же цене, что и в домашнем регионе. Сегодня уже более 70% абонентов путешествуют в сети «Мегафона» без изменения тарификации», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках исполнения предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) в феврале 2018 г. компания ввела новые тарифные планы, в которых отсутствует разница в ценах между домашним и гостевым регионом, и начала работать с архивными тарифными планами.
«Также «Мегафон» предоставил свои предложения по значительному снижению цен в гостевых регионах, обнулив стоимость входящих вызовов с местных номеров, в пять раз снизили стоимость исходящих вызовов и в два раза уменьшили стоимость междугороднего соединения, фактически сравняв цены между домашним и гостевым регионами. Таким образом, оператор снизил цены до уровня нулевой рентабельности. «Мегафон» продолжает вести конструктивный диалог с ФАС и готов предоставить дополнительные документы для обоснования стоимости междугородних соединений», — говорится в заключении.
Ранее СМИ со ссылкой на А. Серебряникову сообщили, что «Мегафон» не планирует дальнейшее снижение цен на услуги связи во внутрисетевом роуминге, несмотря на возбуждение антимонопольного дела по этому вопросу. В свою очередь глава ФАС России Игорь Артемьев призвал собственников «Мегафона» вмешаться в процесс по снижению тарифов внутрисетевого роуминга мобильного оператора.
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