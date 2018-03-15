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«Путинка» скоро закончится
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«Путинка» скоро закончится 

Lenta.ru 15 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Компания «Кристалл-Лефортово», владелец алкогольных брендов как «Путинка», «Старая Москва», «Столичная», прекращает выпуск алкоголя. Об этом пишет «Коммерсантъ». Один из заводов компании уже закрыт, два других остановятся в ближайшее время.
Причиной, по данным газеты, стало сложное финансовое положение группы из-за краха дистрибуторской компании «Статус-групп», с которой год назад «Кристалл-Лефортово» объединила продажи. Всего на обе компании приходилось 17 процентов торговли водкой в стране. В рамках партнерства со «Статусом» заводы «Кристалл-Лефортово» также осуществляли по ее заказу выпуск продукции.
В феврале 2018 года «Статус-групп» подала заявление о банкротстве.
«Кристалл-Лефортово» поручилась перед кредиторами и поставщиками «Статуса», и теперь они требуют долги уже с «Кристалла». С начала 2018 года компании, входящие в ГК «Кристалл-Лефортово», получили иски в общей сложности на 5,5 миллиарда рублей.
«Кристалл-Лефортово» существует с 1999 года. По итогам 2017 года, по данным участников рынка, группа была четвертым по величине производителем водки в России с объемом выпуска 3,86 миллиона декалитров.
Водка «Путинка» производится на заводе «Кристалл» с 2003 года. Ранее бренд принадлежал компании «Винэксим», его создал маркетолог Станислав Кауфман. Бренд стал одним из самых популярных в стране в последние 15 лет.
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