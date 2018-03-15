Китайский регулятор ценных бумаг наложил рекордный штраф за манипулирование рынком

Пекин, 15 марта / Синьхуа / — Китайский комитет по контролю над ценными бумагами /КККЦБ/ в среду наложил рекордный штраф в размере 5,67 млрд юаней /около 900 млн долл. США / на внутреннюю компанию за манипулирование ценами на рынке ценных бумаг.

Рекордная сумма штрафа подчеркивает решимость страны регулировать фондовый рынок и искоренить незаконную практику.

Штрафом была наказана Сямэньская логистическая корпорация «Бэйбадао», которая получила незаконную прибыль в размере 945 млн юаней через манипулирование акциями новых листинговых компаний, включая Чжанцзяганский сельский коммерческий банк и Цзянъиньский сельский коммерческий банк.

301 торговый счет сотрудников и соответствующего персонала «Бэйбадао» использовался для манипулирования акциями, отмечается в заявлении КККЦБ.

Ответственным лицам компании Линь Цинфэну и Линь Юйтин соответственно грозит штраф в размере 1,8 млн юаней и пожизненный запрет на деятельность на рынке ценных бумаг, а другому представителю данной компании Ли Цзюньмяо — штраф в размере 1,2 млн юаней и 10-летний запрет на данный вид деятельности.

Этот шаг происходит на фоне ужесточения контроля над рынком и введения более сурового наказания за незаконную торговлю в Китае в последние годы.

По состоянию на конец 2017 года в Китае насчитывается более 3500 листинговых компаний, общая стоимость которых достигла приблизительно 58 трлн юаней. -0-