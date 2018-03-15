Объем выдачи кредитов физлицам банка вырос за год на четверть

Объем выдачи кредитов физлицам банка ВТБ в 2017 году превысил 1 трлн рублей (по МСФО), что на четверть лучше результата 2016 года. Общий объем портфеля розничных кредитов вырос на 11% — до 2,2 трлн рублей.

По итогам года доля розничного бизнеса Группы ВТБ на рынке (вместе с «Почта Банком») превысила 20%. В сегменте потребительского кредитования банк выдал свыше 1 млн кредитов на сумму 575 млн рублей, что на треть превышает результат 2016 г. Объем портфеля потребкредитов вырос на 14% и по итогам года составил 945 млрд рублей.

Также на треть увеличилась выдача ипотечных кредитов. Всего за 2017 г. на улучшение жилищных условий банк выдал более 200 тысяч кредитов на 430 млрд рублей. Объем ипотечного портфеля в течение года превысил историческую отметку в 1 трлн рублей, рост за год составил 10%.

Наибольший прирост выдач — почти в 1,5 раза — зафиксирован в сегменте автокредитования. За минувший год на приобретение новых автомобилей банк выдал 116 тысяч кредитов общим объемом 71,5 млрд рублей. Портфель автокредитов превысил 100 млрд рублей, увеличившись почти на 17%.

Доля банка на рынке кредитования физлиц на начало 2018 г. составила 18,54%. Таким образом, розничный бизнес группы банков выдает уже каждый пятый кредит физлицам в России

В течение 2017 года портфель привлеченных средств преодолел исторический рубеж в 3 трлн рублей, составив почти 3,2 трлн по итогам года. В то время как рынок розничного привлечения вырос на 7,4%, портфель розницы увеличился почти на 20%. Вместе с «Почта Банком» розничный бизнес Группы «обогнал» рынок в три с лишним раза.