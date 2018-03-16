Ещё
Чистая прибыль компании «Согласие-Вита» в 2017 году составила 31,7 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чистая прибыль компании «Согласие-Вита» в 2017 году составила 31,7 млн рублей 

Банки.ру 14 часов назад
Фото: АиФ Рязань
Чистая прибыль страховой компании «Согласие-Вита» по итогам 2017 года составила 31,7 млн рублей, что в 12 раз больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе страховщика.
«По итогам работы в 2017 году объем собранной страховой премии по всем договорам страхования превысил 1,67 миллиарда рублей. Активы СК «Согласие-Вита» в 2017 году выросли на 72% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Страховые резервы увеличились в 1,8 раз и составляют 519 миллионов рублей. Объем страховых выплат за отчетный период превысил 197 миллионов рублей, что в 1,7 раз больше, чем в 2016 году», — отмечается в релизе.
Инвестиционное страхование жизни является основным драйвером роста для «Согласие-Вита». Объем собранных страховых премий по данной линии бизнеса увеличился на 75%.
Продуктовый виджет
Банки.ру: последние новости
Eurostat: численность работающего населения еврозоны выросла в IV квартале на 0,3% Закрыта сделка по покупке ВТБ доли в «Магните» Назван инвестор, выставивший на продажу до 3,25 млн акций TCS Group
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля554
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки109
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина111
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»405
Порошенко предложили заткнуться в ответ136
Видео
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение