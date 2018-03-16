Чистая прибыль компании «Согласие-Вита» в 2017 году составила 31,7 млн рублей

Чистая прибыль страховой компании «Согласие-Вита» по итогам 2017 года составила 31,7 млн рублей, что в 12 раз больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе страховщика.

«По итогам работы в 2017 году объем собранной страховой премии по всем договорам страхования превысил 1,67 миллиарда рублей. Активы СК «Согласие-Вита» в 2017 году выросли на 72% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Страховые резервы увеличились в 1,8 раз и составляют 519 миллионов рублей. Объем страховых выплат за отчетный период превысил 197 миллионов рублей, что в 1,7 раз больше, чем в 2016 году», — отмечается в релизе.

Инвестиционное страхование жизни является основным драйвером роста для «Согласие-Вита». Объем собранных страховых премий по данной линии бизнеса увеличился на 75%.

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