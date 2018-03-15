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Банк «Возрождение» запустил накопительный счет «Удобный»
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Банк «Возрождение» запустил накопительный счет «Удобный» 

Банки.ру 15 марта 2018
Фото: РИАМО
Он позволяет клиентам распоряжаться своими средствами и получать процент на остаток 5% годовых при размещении средств даже на один день, сообщили в пресс-службе финучреждения.
«Счет бессрочный, открывается в рублях РФ, без ограничений на пополнение и снятие. Ограничения на минимальную и максимальную сумму также отсутствуют. Проценты выплачиваются ежемесячно. Ставка 5% на остаток по счету начисляется на сумму до пяти миллионов рублей включительно, свыше пяти миллионов рублей ставка составит 0,01%», — отмечается в релизе.
Средствами можно управлять дистанционно, подключившись к интернет-банку.
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