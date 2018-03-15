Суд обязал украинское предприятие заплатить Минобороны РФ 1 млрд рублей 

Арбитражный суд Москвы 12 марта удовлетворил иск Минобороны России к украинскому конструкторскому бюро по системному проектированию ракет и ракетных комплексов ГП «КБ Южное». Ведомство требовало взыскать 1,1 миллиарда рублей при расторжении серьезного контракта. Об этом говорится на сайте суда.
В 1,1 миллиарда рублей входит сразу несколько категорий: 915,6 миллиона рублей неустойки, 183,6 миллиона рублей неосновательного обогащения и 3,2 миллиона рублей процентов.
Суд удовлетворил иск ведомства во время закрытого судебного заседания. Суть иска — расторжение контракта по заказу Минобороны. Договор подразумевал, что украинское предприятие должно продлить сроки эксплуатации самой мощной в мире стратегической ракеты шахтного базирования
РС-20В «Воевода» (по классификации НАТО —
SS-18 «Сатана»).
В конце февраля текущего года Стокгольмский арбитражный суд взыскал с российской компании «Газпром» 2,56 миллиарда долларов в пользу украинского «Нафтогаза». «Газпрому» такое развитие дела не понравилось — там пообещали защищать свои права любыми законными способами. При этом президент Украины Петр Порошенко заявил, что «Нафтогаз» получил от российской компании «все до копейки». Российский сенатор Алексей Пушков ответил Порошенко.