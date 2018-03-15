Суд обязал украинское предприятие заплатить Минобороны РФ 1 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы 12 марта удовлетворил иск Минобороны России к украинскому конструкторскому бюро по системному проектированию ракет и ракетных комплексов ГП «КБ Южное». Ведомство требовало взыскать 1,1 миллиарда рублей при расторжении серьезного контракта. Об этом говорится на сайте суда.

В 1,1 миллиарда рублей входит сразу несколько категорий: 915,6 миллиона рублей неустойки, 183,6 миллиона рублей неосновательного обогащения и 3,2 миллиона рублей процентов.

Суд удовлетворил иск ведомства во время закрытого судебного заседания. Суть иска — расторжение контракта по заказу Минобороны. Договор подразумевал, что украинское предприятие должно продлить сроки эксплуатации самой мощной в мире стратегической ракеты шахтного базирования

SS-18 «Сатана»).