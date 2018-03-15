Более 20 млрд операций по банковским картам на 63,4 трлн руб. было совершено в РФ в 2017 г.

России в 2017 г. было совершено 24 млрд операций по банковским картам на сумму 63,4 трлн руб., сообщили в пресс-службе Банка России.

Ольги Скоробогатовой. «Всего за 2017 г. было совершено 24 млрд операций по платежным картам на общую сумму 63,4 трлн руб. Статистика прошлого года демонстрирует усиление тренда, который мы наблюдаем на протяжении последнего времени: количество и объем операций по снятию наличных с карт снижается. Одновременно растут транзакции по оплате товаров и услуг, в том числе совершаемые по картам «Мир», по которым почти 65% операций приходится именно на платежи. Это свидетельствует о том, что банковские карты становятся все более востребованным платежным инструментом и прочно входят в повседневное использование гражданами нашей страны», — приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя Банка России

Уточняется, что карты все чаще используются именно для оплаты небольших покупок, о чем говорит снижение среднего чека до 902 руб. в 2017 г. с 949 руб. годом ранее.

Всего на конец 2017 г. в России было выпущено 271 млн платежных карт против 254,7 млн годом ранее.