Ещё
Более 20 млрд операций по банковским картам на 63,4 трлн руб. было совершено в РФ в 2017 г.
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 20 млрд операций по банковским картам на 63,4 трлн руб. было совершено в РФ в 2017 г. 

Агентство «Москва» 15 марта 2018
Фото: ФИНАМ
В России в 2017 г. было совершено 24 млрд операций по банковским картам на сумму 63,4 трлн руб., сообщили в пресс-службе Банка России.
«Всего за 2017 г. было совершено 24 млрд операций по платежным картам на общую сумму 63,4 трлн руб. Статистика прошлого года демонстрирует усиление тренда, который мы наблюдаем на протяжении последнего времени: количество и объем операций по снятию наличных с карт снижается. Одновременно растут транзакции по оплате товаров и услуг, в том числе совершаемые по картам «Мир», по которым почти 65% операций приходится именно на платежи. Это свидетельствует о том, что банковские карты становятся все более востребованным платежным инструментом и прочно входят в повседневное использование гражданами нашей страны», — приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя Банка России Ольги Скоробогатовой.
Уточняется, что карты все чаще используются именно для оплаты небольших покупок, о чем говорит снижение среднего чека до 902 руб. в 2017 г. с 949 руб. годом ранее.
Всего на конец 2017 г. в России было выпущено 271 млн платежных карт против 254,7 млн годом ранее.
Агентство «Москва»: последние новости
ФАС России оштрафовала МТС на 100 тыс. руб. за незаконную рекламу спутникового телевидения «Мегафон» опроверг информацию о своем отказе снижать цены во внутрисетевом роуминге Чистая прибыль Дом.РФ по МСФО увеличилась на 31,2% в 2017 г. - до 18 млрд руб.
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля397
Джонсон отказался пожимать руку послу России307
Порошенко предложили заткнуться в ответ92
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе39
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня33
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение