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Экс-партнер ГК «СОК» построил фабрику древорастущих грибов за 600 млн рублей
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Экс-партнер ГК «СОК» построил фабрику древорастущих грибов за 600 млн рублей 

Волга Ньюс 15 марта 2018
По словам гендиректора компании Владимира Филиппова, в строительство завода было инвестировано более 600 млн рублей. На предприятии выращивают экзотические для российского рынка грибы: королевские, вешенки — еринги, а также шиитаке, маитаке, шимеджи.
"Есть договоренности по поставке продукции в торговые сети и рестораны страны, также планируем экспортировать грибы за рубеж", — рассказал о планах Филиппов.
Возводить первую очередь комплекса по выращиванию древорастущих грибов «Биогрин» начал в 2016 году. Были построены ростовые помещения, котельные, цех приемки. Только на оборудование потребовалось 200 млн руб. Производственные мощности первой очереди рассчитаны на 7 т грибов и 15 т субстрата в сутки.
В планах строительство еще четырех очередей, в том числе и в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Общая стоимость проекта — 3,3 млрд рублей.
По данным ИАС Seldon Basis, ООО «НПО Биогрин» принадлежит Владимиру Филиппову. Первоначально, в 2014 г. компания была зарегистрирована на Игоря Бабашинского, но он вышел из состава учредителей в 2016 году. Владимир Филиппов до января 2007 г. являлся директором дорожного направления группы «СОК», партнером группы по компании «Самарадорстрой» (СДС). После продажи акций предприниматель инвестировал собственные средства в строительный сектор и сельское хозяйство.
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