Ещё
Газпром ущемлял интересы добросовестных жильцов отключив им отопление
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Газпром ущемлял интересы добросовестных жильцов отключив им отопление 

Уральский меридиан 15 марта 2018
Фото: Уральский меридиан
Несанкционированное ограничение поставки газа многоквартирному дому практически на 4 месяца — такое нарушение ООО «Газпром межрегионгаз Север» закона о защите конкуренции подтверждено Арбитражным судом Западно — Сибирского округа.
«Ограничение в топливе на 60% многоквартирному дому ООО «Газпром межрегионгаз Север» ввело 1 июля 2016 года. Причиной послужила задолженность управляющей компанией дома перед обществом более чем в 1 миллион рублей. Направив уведомление УК, ООО «Газпром межрегионгаз Север» на следующий день установило пломбу на подводящем газопроводе к крышной котельной жилого дома. В таких действиях Антимонопольная служба нашла сразу два нарушения закона о защите конкуренции: несоблюдение срока направления уведомления об ограничении поставки газа и ущемление жителей дома, добросовестно оплачивающих коммунальные услуги», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе УФАС России по Тюменской области.
По правилам предоставления коммунальных услуг в случае неоплаты ресурса поставщик вправе приостановить его подачу в 20-дневный срок после получения потребителем уведомления об этом. Но ООО «Газпром межрегионгаз Север» произвело отключение газа на следующий день после направления уведомления. Тем самым общество лишило управляющую компанию возможности погасить задолженность. При этом, согласно заключенному договору с УК, оно знало о том, что управдом покупает газ для подогрева воды и отопления жилого дома. Ресурсоснабжающей организации было известно и о наличии добросовестных плательщиков. Такие обстоятельства указывают на то, что ограничивать поставку топлива ООО «Газпром межрегионгаз Север» не имело права.
Уральский меридиан: последние новости
В Тюмени банк заподозрил мужчину в отмывании 123 миллионов рублей Александр Трахтенберг: вся эта история очень дурно пахнет Культура среднего достатка. Минкульт России о зарплатах
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля439
Джонсон отказался пожимать руку послу России345
Порошенко предложили заткнуться в ответ96
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе39
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня32
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение