Газпром ущемлял интересы добросовестных жильцов отключив им отопление

Несанкционированное ограничение поставки газа многоквартирному дому практически на 4 месяца — такое нарушение ООО «Газпром межрегионгаз Север» закона о защите конкуренции подтверждено Арбитражным судом Западно — Сибирского округа.

«Ограничение в топливе на 60% многоквартирному дому ООО «Газпром межрегионгаз Север» ввело 1 июля 2016 года. Причиной послужила задолженность управляющей компанией дома перед обществом более чем в 1 миллион рублей. Направив уведомление УК, ООО «Газпром межрегионгаз Север» на следующий день установило пломбу на подводящем газопроводе к крышной котельной жилого дома. В таких действиях Антимонопольная служба нашла сразу два нарушения закона о защите конкуренции: несоблюдение срока направления уведомления об ограничении поставки газа и ущемление жителей дома, добросовестно оплачивающих коммунальные услуги», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе УФАС России по Тюменской области

По правилам предоставления коммунальных услуг в случае неоплаты ресурса поставщик вправе приостановить его подачу в 20-дневный срок после получения потребителем уведомления об этом. Но ООО «Газпром межрегионгаз Север» произвело отключение газа на следующий день после направления уведомления. Тем самым общество лишило управляющую компанию возможности погасить задолженность. При этом, согласно заключенному договору с УК, оно знало о том, что управдом покупает газ для подогрева воды и отопления жилого дома. Ресурсоснабжающей организации было известно и о наличии добросовестных плательщиков. Такие обстоятельства указывают на то, что ограничивать поставку топлива ООО «Газпром межрегионгаз Север» не имело права.