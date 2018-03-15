Благодаря Брекситу в банковском секторе Германии будет создано большое количество рабочих мест

Франкфурт, 15 марта / Синьхуа / — Выход Великобритании из Европейского союза /Брексит/ приведет к расширению деятельности около 20 банков в Германии, благодаря чему в ближайшие два-три года в стране будет создано до 5 тыс. рабочих мест. Об этом в среду заявил председатель Ассоциации иностранных банков в Германии Штефан Винтер.

На ежегодной пресс-конференции ассоциации Ш. Винтер отметил, что, будучи финансовым центром Германии , Франкфурт демонстрирует устойчивую привлекательность для банков, планирующих перенос своей деятельности из Великобритании.

Ш. Винтер подчеркнул, что иностранные банки пристально следят за прогрессом на переговорах по Брекситу, включая вопрос о наличии мер переходного характера. Ш. Винтер также подчеркнул, что в процессе переноса своей деятельности банки рассматривают не только Германию, но и другие страны ЕС.

По состоянию на конец 2017 года в Германии насчитывалось 240 иностранных банков, в том числе 112 филиалов, 71 «дочка» и 57 представительств. Среди них 162 иностранных банка находятся во Франкфурте.

Ассоциация иностранных банков в Германии была основана в 1982 году и включает в себя более 200 иностранных банков из 30 стран и регионов, которые ведут свою деятельность в Германии. —0—