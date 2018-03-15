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Благодаря Брекситу в банковском секторе Германии будет создано большое количество рабочих мест
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Благодаря Брекситу в банковском секторе Германии будет создано большое количество рабочих мест 

ИА Синьхуа 15 марта 2018
Франкфурт, 15 марта /Синьхуа/ — Выход Великобритании из Европейского союза /Брексит/ приведет к расширению деятельности около 20 банков в Германии, благодаря чему в ближайшие два-три года в стране будет создано до 5 тыс. рабочих мест. Об этом в среду заявил председатель Ассоциации иностранных банков в Германии Штефан Винтер.
На ежегодной пресс-конференции ассоциации Ш. Винтер отметил, что, будучи финансовым центром Германии, Франкфурт демонстрирует устойчивую привлекательность для банков, планирующих перенос своей деятельности из Великобритании.
Ш. Винтер подчеркнул, что иностранные банки пристально следят за прогрессом на переговорах по Брекситу, включая вопрос о наличии мер переходного характера. Ш. Винтер также подчеркнул, что в процессе переноса своей деятельности банки рассматривают не только Германию, но и другие страны ЕС.
По состоянию на конец 2017 года в Германии насчитывалось 240 иностранных банков, в том числе 112 филиалов, 71 «дочка» и 57 представительств. Среди них 162 иностранных банка находятся во Франкфурте.
Ассоциация иностранных банков в Германии была основана в 1982 году и включает в себя более 200 иностранных банков из 30 стран и регионов, которые ведут свою деятельность в Германии. —0—
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